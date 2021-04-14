Haliliye’de zabıta tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye Belediyesi, Ramazan Ayı ile birlikte halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlerde, Kovid19 tedbirlerini de göz önünde bulundurarak, tedbiri elden bırakmıyor.

Zabıta Müdürlüğü, “Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan Ayı ile birlikte yoğunlaştırdı. Halk sağlığını korumak, Kovid19 tedbirlerine de uyulması amacıyla yoğunlaştırılan denetimlerde zabıtalar, gıda satışı yapan işyerlerine yoğun denetim gerçekleştiriyor. Pide fırını, unlu mamul, kasap, pastane ve marketlerde denetimlerini yürüten Zabıta Müdürlüğü, hem son kullanma tarihi, etiket, işyeri ruhsatı kontrolü hem de Kovid19 tedbirlerinden olan temizlik, maske ve mesafe kontrollerini sağlıyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında yasal işlem başlatırken, denetimlerin gün içerisinde bölge bölge devam ettiriyor.

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