Akçakale kırsalında kilitli parke

Mahalle toplantılarında kırsalda parke taşı müjdesi veren Yalçınkaya Seyitveren Kırsal Mahallesi’nde parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Projelerini hayata geçiren Yalçınkaya üst yapı çalışmalarına da önem veriyor. Bu kapsamda merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın iş makinaları üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ederken son olarak Yalçınkaya kırsal mahalleler için sözünü verdiği parke taşı çalışmalarını da başlattı.

Daha önce mahalle toplantısında sözünü verdiği için çalışmalar ilk olarak Seyitveren Mahallesi’nde başladı. Yalçınkaya da beraberinde Mahalle Muhtarı İsmail Şahin ile beraber çalışmaları yerinde denetledi ve kendisi de parke taşı döşedi.

Çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Yalçınkaya “Yıllardır hem çamurla hem toprakla hem tozla boğuşan bir köyümüz. Hazırlıklarımızı yaptık, çalışmaya başladık. Parke taşını döşüyoruz. Burası mükemmel bir yer olacak. Bu gayretle gece gündüz demeden arkadaşlarımızın hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman içerisinde büyük köylerimizin hepsine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hizmetlerin buradaki kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Seyitveren Mahalle Muhtarı Şahin, çalışmalarından dolayı Yalçınkaya’ya teşekkür etti.

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