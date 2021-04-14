Başkanlardan Eyyüb Nebi ziyareti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Hazreti Eyyüb Peygamberin türbesinin bulunduğu Eyyüb Nebi mahallesinde incelemelerde bulundu.

Beyazgül ve Ekinci, ilk olarak mahallede yapılan külliyeyi gezdiler. Burada incelemelerde bulunan başkanlara çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Beyazgül ve Ekinci, külliyeyi yapımını inceledikten sonra, yapımı devam eden, sabır evlerini de gezdi. Başkanlar, mahallede bulunan Hazreti Eyüp Peygamber, retti İlyas ve Hazreti Rahime'nin türbesini ziyaret edip, dua ettiler. Ekinci, burada yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Eyyüpnebi Mahallemizde yapımı devam eden cami ve türbelerin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık” ifadelerini kullandı.

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