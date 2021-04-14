Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesine bağlı Akçeören Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü. Av tüfeğinin kullanıldığı kavgada Mustafa Özmen, Adil Taşdilek ile oğlu Selman Taşdilek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adil ve Selman Taşdilek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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