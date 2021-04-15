Akçakale'de kötü kokuların önüne geçilecek

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’nın girişimleri ile Ceylanlı Mahallesinde dere ıslah çalışması yapıldı.

İlçede kış aylarında yaşanan su baskınlarını ve yaz aylarında yaşanan kötü kokuları gidermek için merkez Ceylanlı Mahallesinde dere ıslah çalışmaları başladı. Yalçınkaya’nın girişimleri ve büyükşehir belediyesinin desteği ile uzun zamandır çözüm bekleyen sorun için iş makineleri, malzeme ve ekipmanlar hazırlanarak ekipler sahaya indi. Derede önce temizlik çalışması yapıldı ardında dev beton borular döşenerek mahalle sakinleri su baskınları, kötü koku, sinek ve haşeratlardan kurtarıldı.

“Çalışmalar hayırlı olsun”

Çalışmaları yerinde inceleyen ve çalışmalarla ilgili talimatlarda bulunan Yalçınkaya, “Akçakale’nin en büyük mahallelerinden birisi. Şehrin içinde olan bir mahalle. Burası aynı zamanda Urfa güzergahı üzerinde çok kıymetli bir yer. Kanalizasyon, yağmur suyu burada büyük bir çileydi. 1 yıldır bütün gayretimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’ün de desteği ile bugün borular döşeniyor. Çok güzel bir hizmet. Çalışmaların mahalleye, Akçakale’ye ve bütün insanlarımıza hayırlı olmasını Cenabı Hakk’tan diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yalçınkaya’ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan da eşlik etti.

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