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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baydilli Güneydoğu'nun en başarılı ilçe belediye başkanları arasında

İHA

Baydilli Güneydoğu'nun en başarılı ilçe belediye başkanları arasında

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ORC Araştırma Şirketi tarafından büyükşehirlerdeki ilçelerde yapılan performans araştırmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en başarılı 2. belediye başkanı seçildi.
Yaptığı hizmet ve projelerle Karaköprü’yü geliştiren ve kalkındıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ORC Araştırma Şirketi tarafından 30 büyükşehirde, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde yapılan yerel yönetimler performans araştırmasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde en başarılı 2. belediye başkanı seçildi. Araştırmada Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, birinci sırada yer aldı. Baydilli bu araştırmaya göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde son iki yılın en başarılı ilçe belediye başkanları listesinde ikinci sırada bulunuyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 56,6 oy oranına sahip olan Baydilli, araştırmaya göre başarı oranını yüzde 3,7 oranında artırarak başarı oranını yüzde 60,3 oranına yükseltti.
Araştırma sonrasında ise en başarılı belediye başkanları listesi oluşturuldu. Listede 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde almış olduğu oydan daha fazla başarı oyuna sahip olan ilçe belediye başkanları bulunuyor.

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