Şanlıurfa´da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şanlıurfa´da, sulama kanalına düşerek, gözden kaybolan İsmail Demircan´ın, düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Yakınları, büyük üzüntü yaşarken, Demircan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-16 17:03:36



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