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Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına giren İsmail Demircan (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıç polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. 2 gündür süren arama çalışmaları sonrası ekipler, Demircan'ın cesedini düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesinde ulaştı. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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