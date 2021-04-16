Viranşehir'de polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca ele geçti

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada tavan döşemesi altına gizlenilmiş 18 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Viranşehir´de şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin tavan kısmına gizlenilmiş vaziyette çeşitli çap ve markalarda 18 tabanca ve 18 şarjör ele geçirildi. Ruhsatsız tabancalara el koyan polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-16 22:05:16



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