Ramazanda sofraların vazgeçilmezi 'meyan şerbeti' Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazanda sofraların vazgeçilmezi 'meyan şerbeti' Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor

İHA

Ramazanda sofraların vazgeçilmezi 'meyan şerbeti' Şanlıurfa'nın milli içeceği yoğun ilgi görüyor

Susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğiyle bilinen ‘meyan şerbeti’ Ramazan ayında yine en çok ilgi gören içeceklerin başında geliyor.
Şanlıurfa'da susuzluğu giderici, serinletici ve sindirim sistemine yardımcı olma özelliğinin yanı sıra böbreklere iyi geldiği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği iddiasıyla tüketilen meyan şerbeti, bu yıl da Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan şerbet, meyan bitkisinin kökünün işlendikten sonra buzlu suyla birlikte belli bir süre demlenmeye bırakılmasıyla meydana geliyor.

Pandemi kuralları dikkate alınıyor
Şanlıurfa’da ramazan ayında yoğun ilgi gören meyan şerbetine bu yıl da ilgi oldukça yoğun oluyor. Daha önceki yıllarda oluşan uzun kuyrukların bu yıl oluşmaması için önceden hazırlanan meyan şerbeti, poşetlere konulup gelen müşteriye veriliyor. Bu şekilde pandemi döneminde yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçiliyor.

Çocuklara özel sütlü limonata
Çocukların meyan şerbeti içmesi vatandaşlar tarafından çok tavsiye edilmiyor. Bu nedenle müşterilere meyan şerbetinin yanında çocukların da içebilmesi için sadece Şanlıurfa’da üretilen sütlü limonata veriliyor.

Su değirmeni ile karıştırıyor
Meyan şerbetinin sürekli karıştırılması için su değirmeninin doldur boşalt yapması da vatandaşların ilgisini çekiyor. Eski Ramazanları yad eden şerbet satıcısı Murat Aslan, “Eskiden burada uzun uzun kuyruklar olurdu. Şimdi pandemiden dolayı kuyruklar yok, her yıl daha da kötü oluyor. Buna da şükürler olsun. Ramazan ayının meşhur içeceği olan meyan kökü ile yapılan şerbet bizim milli içeceğimizdir. Zengini de fakiri de bunu içer. Böbreğe, mideye iyi gelen içecektir. Çocukların da içebilmesi için sütlü limonatamız vardır. Ramazan aylarında bu içecekleri her sofrada görmek mümkündür. Eskiden buralarda uzun kuyruklar olurdu ama şimdi pandemiden dolayı millet korkuyor, biz de buna izin vermiyoruz. Her şeyi önceden istediği şekilde bekletmeden verip gönderiyoruz” dedi.
Sürekli meyan şerbeti almaya gelen Emrah Çelik ise “Her akşam almaya geliyorum. Sigorta Mahallesinden buraya gelerek buradan alıyorum. Buranın özelliği ürünlerinin sütten yapılması, meyan kökünün buzlarla orijinal damlama sistemi olması. Ürünlerinden çok memnunum, herkese burayı tavsiye ederim. Sadece Ramazana özel burası var. Ramazandan sonra burada satmıyorlar” diye konuştu.
Bir başka alıcı da meyan şerbetinin gelenek haline geldiğini, ramazan ayında her evde olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Viranşehir'de polisin durdurduğu otomobilin tavanında 18 tabanca ele geçti
YEREL HABERLER Viranşehir'de polisin durdurduğu otomobilin tavanında ...
DEDAŞ elektriği kesti, çiftçiler DSİ’yi bastı, kısa süreli arbede yaşandı
YEREL HABERLER DEDAŞ elektriği kesti, çiftçiler DSİ’yi bastı, kısa ...
Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da durdurulan otomobilde 18 tabanca ele ...
Sulama kanalında boğulan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalında boğulan çocuğun cansız bedenine ...
Şanlıurfa´da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu (2)
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da, sulama kanalına düşen çocuk kayboldu ...
Eyyübiye’de şelale park ve sosyal donatı alanı yapılıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye’de şelale park ve sosyal donatı alanı ...
Karaköprü’de yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de yeni yollar açılıyor
Viranşehir’de stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Viranşehir’de stabilize yol çalışması
Şanlıurfa’da hurma satışları arttı Esnaf tezgahını hurma ile doldurdu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da hurma satışları arttı Esnaf tezgahını ...
Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da sulama kanalına düşen çocuk kayboldu
Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak kayboldu Arkadaşları ile birlikte girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı
YEREL HABERLER Sulama kanalına giren genç akıntıya kapılarak ...
Şanlıurfa’da motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da motosiklet denetimi
Semt pazarlarındak fiyatlar denetlendi
YEREL HABERLER Semt pazarlarındak fiyatlar denetlendi
Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Millet evlerinde meslek sahibi oluyorlar
Terzilik mesleği ile 15 kişiye istihdam sağlıyor
YEREL HABERLER Terzilik mesleği ile 15 kişiye istihdam sağlıyor
Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir meclisinde çalışmalar sürüyor
Vali Erin Resulayn ve Hilvan’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Erin Resulayn ve Hilvan’da incelemelerde bulundu
Baydilli Güneydoğu'nun en başarılı ilçe belediye başkanları arasında
YEREL HABERLER Baydilli Güneydoğu'nun en başarılı ilçe belediye ...
Ceylanpınar ilçe kırsalında temizlik seferberliği
YEREL HABERLER Ceylanpınar ilçe kırsalında temizlik seferberliği
Başsavcı Yeniçeri gazetecilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başsavcı Yeniçeri gazetecilerle bir araya geldi
Urfa Kalesi eteğinde ceset bulundu
YEREL HABERLER Urfa Kalesi eteğinde ceset bulundu
Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tarihi kale eteğinde erkek cesedi bulundu
Karaköprü’de bir caminin daha temeli atıldı
YEREL HABERLER Karaköprü’de bir caminin daha temeli atıldı
Halfeti’deki gezi teknelerine "takip sistemi"
YEREL HABERLER Halfeti’deki gezi teknelerine "takip sistemi"