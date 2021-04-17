Başkan Soylu insan kaçakçılığı iddialarına sert tepki gösterdi Başkan Soylu'dan suç duyurusu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti’ye ve AK Parti mensuplarına karşı algı operasyonu yapıldığını, bu kapsamda bir ulusal gazete tarafından belediyeye yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirten Başkan Feyyaz Soylu, bir yıl önceki bir meclis kararını yeni alınmış gibi gösterip algı operasyonu yapıldığını belirterek, haberin gerçeği yansıtmadığını iddia ettiği belgeleri paylaştı.

Ceylanpınar Belediyesi Spor Kulübüne bağlı 37 kişiyi ‘hizmet pasaportuyla Almanya’ya götürme kararının ardından bu kişilerin orada kalmayıp ülkeye döndüğünü belirten Soylu, “Spor ve kardeşlik adına yapılan ve gidenlerin geri döndüğü bu olayın insan kaçakçılığı gibi lanse edilmesi tarafsız gazetecilik ile bağdaşmaz” dedi.

“Spor Kardeşliktir” projesi kapsamında Türkgücü Münih takımının davetlisi olarak Almanya'ya gidenlerin isimlerini tek tek açıklayan Başkan Soylu, gidenlerin kaçı orada kalmışsa belgelenmesi gerektiğini, aksi takdirde tazminat ve ceza davası açacaklarını ifade etti. Soylu, AK Parti’ye olan teveccühün giderek daha da yükselmesinden muhalefet yanlısı basının rahatsız olduğunu belirterek, “Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi algı operasyonundan medet umarsa umsunlar halkı kandırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Soylu, konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğine Belgeleriyle birlikte bilgi verildiğini, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığına iftiralar ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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