Kaymakamlıktan sosyal medyadaki patates dağıtım görüntüleriyle ilgili açıklama

Şanlıurfa’nın Eyyübüye Kaymakamlığı, sosyal medyada yer alan soğan ve patates dağıtımında yaşanan yoğunluk ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan soğan ve patates dağıtımında yaşanan yoğunluğun sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili kaymakamlık bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, aynı gün içinde dağıtımların evlere sorunsuz bir şekilde yapıldığı, son tırdaki malzemelerin araçlara yüklendiği sırada aniden bir yoğunluk oluştuğu ve bu nedenle dağıtımın istenilen şekilde gerçekleştirilemediği belirtildi. Konuyla ilgili görevli personel hakkında gerekli incelemenin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, ”17 Nisan 2021 günü sosyal medya mecralarında yer alan ilçemizdeki yardım dağıtım görüntüleri üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Tarım ve Orman Bakanlığının 08.04.2021 tarihli ve 396932 sayılı yazısı ile üreticilerin elindeki arz fazlası patates ve kuru soğanların Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından satın alınarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca ihtiyaç sahibi hanelere ücretsiz olarak dağıtılması işi kapsamında ilçemize şimdiye kadar gelen yüzlerce ton ürün, 12 bin aileye evlerinde teslim edilerek sorunsuz bir şekilde dağıtılmıştır. Olay günü de vakfımız personelince teslim alınan dört tır malzemenin üçü yine problemsiz bir şekilde dağıtımı gerçekleştirilmiş, kalan son tırdaki malzeme de kapıda teslim dağıtımı yapılmak üzere pikaplara yüklenirken bir anda oluşan kalabalık nedeniyle dağıtım programı tam olarak uygulanamamış ve söz konusu istenmeyen görüntüler oluşmuştur. Konu ile ilgili görevli personel hakkında gerekli inceleme başlatılmış olup, gelen yardımların ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine teslimi şeklinde dağıtımı büyük bir özen ve dikkatle devam edecektir” denildi.

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