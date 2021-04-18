30 metrelik su deposu, 15 saniyede yıkıldı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde 28 yıllık su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı. 30 metre yüksekliğindeki su deposunun yıkım anında etrafı toz bulutu kapladı.

Viranşehir'e bağlı Beğrük Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Viranşehir Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu. Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi. Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek deponun yıkımı gerçekleştirildi. Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı. Mahalleli, deponun yıkılmasıyla sorundan kurtulduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-18 15:32:49



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