Haliliye'deki spor kompleksinde hummalı çalışma

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına başlanılan ve çalışmaların hummalı bir şekilde sürdüğü semt pazarı ve spor kompleksi projesinin inşaatında inceleme yaptı.

Canpolat’ın projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan Ahmet Yesevi Mahallesi için planlanan semt pazarı ve spor kompleksi projesinin inşaat çalışmaları başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün de içinde yer aldığı Ahmet Yesevi Spor Kompleksi Projesinin inşaat çalışmalarını Canpolat, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Canpolat, bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerine semt pazarı sözü verdiğini ifade eden Canpolat, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ahmet Yesevi Mahallemize bir sözümüz vardı. Buraya çok güzel bir yeşil alan ve aynı zamanda semt pazarı yapacaktık. Yapımına başladık. Alt kısmını sosyal yardım işleri olarak dizayn ediyoruz. Şu anda semt pazarımızın temeli hazır. İlgili arkadaşlarımız burada çalışıyor. Tüm mahallerimizde ve Haliliye’mizin her noktasında gerek parklarda, gerekse sokaklarda fen işleri, gerekse bu şekildeki çalışmalarımız ile semt pazarlarımız ve pazar yerlerimiz hızlı ve hummalı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Elimizden gelen tüm gayretle birlikte Haliliye’mizi güzelleştirmeye söz verdiğimiz gibi sahalarda olmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam” ifadelerini kullandı.

Canpolat, açıklamalarının ardından alanda incelemelerini devam ettirdi.

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