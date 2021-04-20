Kültür ve turizm yolu için çalışmalar devam ediyor

Beyazgül, “Bu yol Hz. İbrahim Peygamberin makamından Hz. Eyyüp Peygamberin makamına açılacak bir gönül yoludur” dediği Eyyübiye ilçesinde bulunan ‘Kültür ve Turizm Yolu’ projesinde çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Halilül Rahman(Balıklıgöl) ve Eyüp Peygamber makamını birbirine bağlayacak olan ‘Kültür ve Turizm Yolu’ projesi ile açılacak yeni yol güzergâhında Kültürel değerleri ön plana çıkaracak cepheleri ve aydınlatmaları ile örnek bir proje ortaya koymak maksadı ile Eyyübiye Belediyesi ile başlattığı projede çalışmalar devam ediyor.

Kent trafiğini rahatlatacak, turizme katkı sunacak projelerin bir bir hayata geçirilmesinde öncülük eden Başkan Beyazgül, Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak "Kültür ve Turizm Yolu’nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmalarını yakından takip ediyor.

Proje kapsamında Eyyübiye İlçesi, Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri sınırları içerisinden geçen güzergâhın toplam proje alanı 51 bin iki yüz bir metrekare olan yolda güzergâh uzunluğu 1535 metre, kamulaştırılacak ev adedi ise 476 olarak belirlenerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen özverili çalışmalarla kamulaştırma işlemleri tamamlanan yapıların yıkım işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turizminin geliştirerek, kentin güzel bir görünüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki trafik sıkışıklığını en aza indirecek yeni yollar açarak hem yaşam alanlarını rahatlatacak hem de çevre ve cephe düzenlenmeleriyle şehrin manevi atmosferine katkı sağlanmış olacak.

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