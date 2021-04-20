Karaköprü’de yeni yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi, yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek hizmete sunuyor

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Seyrantepe mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler Ramazan ayı nedeniyle çalışma saatlerini esnetse de her gün çalışarak hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yollara kilitli parke döşeniyor. Baydilli, "Fen İşleri ekiplerimiz Karaköprü’müzün yolları açık olsun, vatandaşlarımız yollarda sorun yaşamasın diye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seyrantepe mahallemizde özellikle yeni yapıların olduğu bölgelerde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Bunun yanında yayalarımız için kaldırımlar da yapıyoruz. Deforme olmuş yollarda da onarım ve yenileme çalışması yapan bir ekibimiz de sahada çalışıyor” dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor.

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