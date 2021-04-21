Şanlıurfa´da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Recep Ekşi (37) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Sırrın Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine giden M.D. yönetimindeki 63 ABU 467 plakalı otomobil, önündeki Recep Ekşi yönetimindeki 63 ZH 744 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Recep Ekşi, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ekşi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Ekşi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.D. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-04-21 11:16:59



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