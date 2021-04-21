Şanlıurfa´daki yol kavgasında ölenlerin sayısı 3´e yükseldi



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, dün akşam yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 3´e çıktı. Yaralanan Halit Çetin (37) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Direkli Mahallesi'nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Aynı mahallede oturan sürücüler, bir süre sonra yeniden tartışmaya başladı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, yaralanan 12 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Lami Çetin ve İbrahim Halil Çetin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Halit Çetin de bu sabah yaşamını yitirdi.

Ölenlerin cenazeleri, yakınları tarafından defnedilmek üzere teslim alındı. Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişinin ise emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-04-21 13:27:07



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