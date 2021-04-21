Karaköprüde ihtiyaç sahibi aileler için sosyal market

Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçe Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması için Ramazan ayında açılan soslaya marketle gönüllere dokunuyor.

Karaköprü Belediyesi'nin sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz olarak gıda, giyim vb. ihtiyaçlarını gideriyor. Çankaya Mahallesinde bulunan sosyal market Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllerine dokunarak ihtiyaçlarını karşılıyor. Karaköprü Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler kendilerine verilen kart ile sosyal markette kuru gıda, yiyecek, giyim gibi temel ihtiyaçlarını herhangi bir ücret ödemeden temin edebiliyorlar.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Yaklaşık 6 ay önce faaliyete geçirdiğimiz sosyal marketimizle ilçemizde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen yaklaşık bin iki yüz ailemize alışveriş kartı dağıttık. Aileler herhangi bir ücret ödemeden marketimizde alışveriş yapıp ihtiyaçlarını giderebiliyor. Ramazan ayında ise sosyal yardımlaşmaya, gönüllere dokunmaya ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü Ramazan ayı paylaşım ayıdır ve bu ayın bereketinden faydalanmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında şu ana kadar yaklaşık bin ailemiz sosyal marketten faydalandı. Bunun yanında birçok ailemize de alışveriş kartları dağıttık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için çok değerli bir hizmet olan sosyal marketimize hibede bulunan, çorbada tuzu olan tüm firmalara ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Karaköprü Belediyesi sosyal marketinden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Çankaya Mahallesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurabilmektedir.

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