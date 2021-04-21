Şanlıurfa’nın Osmanlı mahallesinde yol çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye’nin tıkanan damarlarından biri olan ve çarpık kentleşmenin oldukça fazla olduğu Osmanlı Mahallesindeki yeni yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Osmanlı Mahallesinde Çarpık kentleşmenin yaygın olduğu Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesinde bin metrelik yol üzerinde bulunan yapılar Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ardından başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor.

“Şehirler ruhumuzun, gönüllerimizin yansımasıdır” diyerek Eyyübiye ilçesindeki çalışmaları yakından takip eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Eyüp Peygamber Caddesinin, Güney Batı Çevre Yoluna kesintisiz ulaşım bağlantısının sağlanması amacı ile Osmanlı ve Asya mahallesinden geçen 30 metrelik yolun açılması ile birlikte şehre yeni yollar kazandırılacağız” dedi.

Toplam uzunluğun 1000 metre olduğu yolda yaklaşık 120 yapı bulunuyor. Bu yapılar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemlerinin ardından yıkım işlemleri yapılıyor.

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