Şanlıurfa’da kadınlara kırmızı kurdele projesi

Şanlıurfa’nın Haliliye İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kırmızı Kurdele Projesi ile açılan kurslarda, kadınlar okuma yazma öğreniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, millet evleri ve kadın destek merkezlerinde kadınlara yönelik okuma yazma kurslarını faaliyete sundu. Yetişkin kadınlara yönelik açılan kurslara talepler yoğun olurken, Kovid19 tedbirleri kapsamında dersler gerçekleştiriliyor. Kayıtların devam ettiği proje kapsamındaki kurslarda, başarılı olan kursiyerlere de Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.

Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade eden kursiyerler, kendilerine sağlanan imkândan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ettiler.

Kırmızı Kurdele Projesi kapsamında açılan kurslara kayıtlar devam ettiği kaydedildi.

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