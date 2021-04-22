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Şanlıurfa’da 2 bin yıllık tarihi kaya mezarları ziyarete açıldı Kızılkoyun Mağaralarında 61 kaya mezarı bulunuyor

İHA

Şanlıurfa’da 2 bin yıllık tarihi kaya mezarları ziyarete açıldı Kızılkoyun Mağaralarında 61 kaya mezarı bulunuyor

Şanlıurfa’da Roma dönemine ait 2000 yıllık kaya mezarları vatandaşların ziyaretine açıldı. Mağaralar içerisinde toplu mezarları ilk kez görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Turizm Haftası etkinlikleri pandemi kuralları çerçevesinde kısıtlı bir şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ülke genelinde farkındalığı arttırmak adına çeşitli etkinlikler düzenliyor. Şanlıurfa’da ise farklı bir heyecan yaşanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla restorasyonu tamamlanan tarihi Kızılkoyun Nekropol'u vatandaşların ziyaretine açıldı. Ücretsiz bir şekilde vatandaşların gezebildiği nekropol alanında Roma dönemine ait toplu kaya mezarlarını görenler adeta tarihi bir yolculuğa çıkıyor. Sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan tarihi bölge ziyaretçilerini bekliyor.
61 kaya mezarı bulunuyor
Nekropol alan görevlisi turizmci Baran Yenip, alanın ziyaretçilere açık olduğunu belirterek, "Şanlıurfa şehir merkezinde Kızılkoyun Nekropolu, ‘Nekropolisler’ ölüler şehri manasına geliyor. Burası o dönemin, Roma döneminde kullanılmış olan ölüler şehri, mezarlık alanıdır. Burada yaklaşık 2 bin yıllık kaya mezar örnekleri bulunuyor. Burada 61 tane kaya mezar örnekleri yer alıyor. Kaya mezarı o devrin aile mezarı olarak karşımıza çıkıyor. Bazılarında dini mitoloji aile kabarması, tavus kuşu kabarması, iki tanede Centaurs kabartması ve nahit mezar örnekleri alanımızda yer alıyor. O döneme ait bazı canlandırmalar yapıldı. Bu canlandırmalarda o döneme ait iskeletlerle birlikte buluntular ve ölü yatakları yer alıyor. Şu anda ziyaretçilere açık durumdadır” dedi.
Gaziantep’ten geldiler hayran kaldılar
Yerli turistlerden Mehmet Kılıç, “Mağaraları gezdik içerisi çok serin. Heyecan verici hayvan ve insan figürleri var. Yani Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar için tam oruç tutulacak bir yerdir, çok serindir. Bizim için burası yeryüzündeki bir cennettir. Hz. İbrahim Peygamberimizin de makamı tam karşıda yer alıyor. Yani burası insanda bir hayranlık uyandırıyor. Herkesin buraya gelip ziyaret etmesini tavsiye ederim. Biz yerli turist olarak buraları ziyaret etmek için Gaziantep’ten geldik” şeklinde konuştu.
Ortamdan çok etkilendiğini belirten Hüseyin Kılıç ise “Biz burayı gezdik, çok güzel bir yer, tarihi çok eski bir yer. Daha önce burada Romalılar yaşamış. Burada açılan mağalar hepsi birer kaya mezarıdır. Onlara ait mezarlardır. Hava çok güzel biz de Gaziantep’ten geldik, geziyoruz. Gerçekten çok süper bir yer Şanlıurfa. Dışarı çıktığımızda hava çok sıcak ama içerisi çok serin. Ben şu an niyetliyim, içeride hiçbir şey hissetmedim ama dışarı çıktığımda hava çok sıcak susadım. Mağaralar çok sağlıklı şimdiki dairelere göre çok sağlıklı. Şimdiki daireler hepsi kimyasal. Diğer gelecek turistleri de buraya bekleriz gerçekten çok süper. Gezilip görülmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
Mağaralar klimalı daireden daha sağlıklı
Eşsiz bir güzellikle karşı karşıya olduğunu belirten turistlerden İbrahim Kılıç da, “Ben de burayı yeni gördüm. Çok güzel bir yer. Klimalı evde, dairede oturmaktan bin kat daha iyidir. Burayı herkesin gelip gezmesini, görmesini isteriz. Burada bu tür manzara ve eski tarihi yerler, başka hiçbir yerde yoktur” diye konuştu.
Vatandaşlar pandemi kuralları çerçevesinde gruplar halinde alanı gezmeye devam ediyor.

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