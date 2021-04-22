Şanlıurfa'da otomobil, şarampole devrildi: 5 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Suruç'a bağlı Aligör Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Abdurrahman Canlı yönetimindeki 33 FN 999 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki Aziz Canlı, Ahmet Bingül, Vahap Balcı ve İbrahim Halil Canlı yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-22 16:44:53



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