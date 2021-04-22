Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

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Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaViranşehir karayolunun Siverek ilçesi yol ayrımında yaşandı. Değer A.’nın kullandığı 33 AFH 065 plakalı kamyonet, Şeyma G.’nin kullandığı 34 DGJ 251 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Değer A., Şeyma G., Hayri A., Reyyan C., Bünyamin A. ve Mert B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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