Polis sahurda davul çaldı Polisten davul operasyonu Davulu elinden alıp insanları sahura kaldırdı

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Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Devriye atan resmi polis ekibi, yolda karşılaştıkları ramazan davulcusunun elindeki davulu alıp sokak ortasında çalmaya başladı.

Şanlıurfa’da sahur vakti kameralara ilginç bir görüntü yansıdı. Gece devriyesi atan resmi polis ekipleri, yolda karşılaştıkları bir ramazan davulcusunu durdurdu. Davulcunun elindeki davulu alan polislerden biri sokak ortasında çalmaya başladı. Sokak ortasındaki renkli görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde polis memurunun profesyonel bir davulcu gibi çaldığı gözlendi.

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