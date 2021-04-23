Kumar oynayan 30 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da kumar oynatılan ve Covid19 tedbirlerinin ihlal edildiği depodaki 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesi Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yapıldığı şeklinde tabelaları olan bir depoda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 30 kişiye kumar oynamak ve Covid19 tedbirlerine uymamaktan 144 bin 150 lira para cezası kesti. Depodaki aramada, tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi. Mühürlenerek kapatılan deponun kiracısı O.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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