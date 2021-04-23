Depoda koronavirüse rağmen tombalaya 144 bin lira ceza

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, ikinci el eşya satılan iş yerinin deposunda, koronavirüs tedbirlerine rağmen tombala oynayan 30 kişiye, 144 bin 150 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıkendi Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde, ikinci el eşya satışı yapılan iş yerinin deposunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerinin baskın yaptığı depoda; tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, kağıt fiş, televizyon ile görüntü aktarımı sağladığı değerlendirilen elektronik cihaz ele geçirildi. Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye 'Kabahatler Kanunu' gereği toplam 144 bin 150 lira ceza kesilirken, depo mühürlendi. Depoyu kiralayan O.K. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçlarından adli işlem başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-04-23 11:58:08
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