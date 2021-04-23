Kuş, koltuğunu çocuklara bıraktı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit torunu ve özel eğitim öğrencisini makamında ağırladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit torunu ve özel eğitim öğrencisini makamında ağırladı. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu, kendisini ziyaret eden çocuklara bıraktı. Çocukları ayrı ayrı kapıda karşılayan Başkan Kuş makamını, şehit torunu Zeynep Kuyumcu ve Osmanlı Ortaokulu özel eğitim öğrencilerinden Tahir Kortak’a bıraktı. Çocuklar yakından ilgilenen Başkan Kuş, başkanlık koltuğuna oturan çocukların talimatlarını da dinledi. Makama oturan Zeynep Kuyumcu ve Tahir Kortak isteklerini sıralarken Başkan Kuş, çocukların isteklerini tek tek dinledi.

Çocukları makamında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ”Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Eyyübiye Belediyesi olarak yatırımlarımız devam edecek. Her zaman eğitim camiamızın ve çocuklarımızın yanındayım” dedi.

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