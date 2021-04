Şanlıurfa kurumlarından Ulusal Egemenlik mesajı

Şanlıurfa kurumları, TBMM’nin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünün ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamak mesajı yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, “Geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutlulukla dolu bayramlar diliyorum “ dedi.

Mesajının devamında Vali Erin, “Tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayram, yaşanan acılar karşısında yüzleri gülmesi istenen, insanlığın geleceği olan çocuklara milletçe verdiğimiz önemin göstergesidir. Yeryüzünde, sadece çocuklara atfedilen başka bir bayram daha yoktur. Büyük sevinç ve coşku ile kutlamak istediğimiz, ancak malum salgın hastalık nedeniyle bir araya gelemediğimiz çocuklarımızla birlikte daha güzel bayramlar kutlayabilmek için, bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız gerekiyor. Çocuk olmanın, nasıl bir sınırsızlık ve özgürlük olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz çocukların daha neşeli, daha temiz ve sağlıklı bir dünyada var olmanız için bugün kısıtlamalarla kutladığımız bayramınızı, yakın gelecekte büyük coşkuyla yeniden kutlayacağımıza, daha güzel bir dünyanın sizlerle var olacağına yürekten inanıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyor, bu bayramı siz çocuklarımıza armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Aileniz, sevdikleriniz, öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla nice güzel bayramlar geçirmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de mesajında ,“Bu yıl 23 Nisan Kovid19 salgını sebebi ile önceki bayramlara nazaran biraz buruk geçse de inşallah tedbirlere riayet ederek Şanlıurfa sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı bir bayramı hep birlikte yaşayacağız” diyerek kutladı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 101 yaşına girmiştir. İşgallere ve bölünmeye karşı tüm imkanlar seferber edilerek elde edilen zafer sonrası çocuklarımıza armağan edilen bu günün ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. Kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek kazanılan ve bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandırdığımız bu günün millet iradesinin tezahürü olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek kazanılan ve örnek teşkil eden bu günün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu bayram, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor ve çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” şeklinde kutladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci de, “23 Nisan, milletimizin önemli günlerinden birisidir. Bugün bizlere düşen ise, ecdadımızın bizlere bıraktığı bu aziz mirasa sahip çıkarak en kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmektir. Bu sene, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. Yılını kutluyoruz. Hepimizin yüreklerinde birlik ve bütünlük duyguları kabarıyor, coşku ile meydanlarda buluşmak istiyoruz, ama bu sene bayramımızı meydanlarda değil; tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalığı bir an önce yenmek, gelecek sağlıklı günlerde bir arada olmak adına evlerimizde kutlayacağız. Ayrıca inanıyorum ki, gelecek sene de Bayramımızda yine mutlulukla ve coşkuyla kentimizin rengârenk sokaklarında buluşacağız. Tüm bu hislerimle, en büyük mirasımız olan ulusal egemenliği bizlere emanet eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor; bu güzel günün sahibi, aydınlık yarınların mimarı tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da mesajında, “Büyük azim, gayret ve inançla kurtuluş mücadelesinin en önemli adımlarından biri olan TBMM’nin kurulmasının 101. Yılını kutluyoruz. TBMM’nin kurulması aynı zamanda demokrasinin teminatı olan cumhuriyetin kurulmasındaki en önemli safhalardan biridir. Cumhuriyete giden bu yol ve yolculukta geleceğin mimarı çocuklarımız unutulmamış ve böylesi anlamlı bir gün çocuklarımıza armağan edilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmiştir. Bizler de geleceğin mimarı çocuklarımıza daha güzel bir ilçe, daha güzel bir şehir ve daha güzel bir dünya bırakmak için gece gündüz demeden büyük gayretlerle çalışıyoruz. Dünyaya yayılan bu salgın felaketinden dolayı bu yıl ki kutlamalarımız evlerimizde olacak ancak yine de aynı coşku ve heyecanı yaşayacağız. Daha sağlıklı, daha güzel yarınlarda kutlamalarımızın daha da coşkulu olacağına inancım tamdır. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadelede emeği geçen herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun ” dedi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ise mesajında, “Tüm dünya çocuklarının ülkemizde buluştuğu gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşımızın en önemli dönüm noktası olan 23 Nisan 1920 milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihtir. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakârlığın en güzel timsali olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın geleceğini şekillendirecek olan çocuklar arasındaki karşılıklı dostluk, sevgi ve saygı duygusunun aşılanmasını sağlayan bu bayram ile daha o günlerde uluslararası dostluğa ve barışa giden yolun, çocukların elinde yükseleceğini öngörmüştür. Gönül isterdi ki, pandemi dönemi olmayıp 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha coşkulu şekilde sokaklarda hep birlikte kutlayalım, ancak korona virüs buna engel oldu. Fakat inanıyorum ki, tedbirlere uyarak yakın zamanda pandemi durumundan kurtulup, bayramlarımızı yine eskiden olduğu gibi büyük bir coşkuyla hep beraber kutlayacağımız günler yakındır. Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Ulusal Kurtuluş Mücadelesi uğrunda can veren şehitlerimizi rahmetle; gazilerimizi minnetle anıyor, tüm dünya çocuklarının ve bütün ulusumuzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.

