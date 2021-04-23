Vali Erin makamını çocuklara devretti

Korona virüs salgın tedbirleri kapsamında bu yıl da ertelenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Şanlıurfa Valiliğindeki sınırlı katılım ve okulların düzenlediği çevrimiçi etkinliklerle kutlandı.

Vali Abdullah Erin’in makam koltuğunu 2002 Vakıflar İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencisi Elif Ceren Başaranoğlu’na devrettiği etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Başaranoğlu’nun babası İhsan Başaranoğlu ve okul arkadaşları katıldı.

23 Nisan geleneği olarak Valilik koltuğuna oturan Elif Ceren Başaranoğlu, Vali Erin ile sohbet ettikten sonra İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş’u telefonla aradı. Pandemi sürecindeki fedakârlık ve özverileri için tüm sağlık çalışanları adına Sağlık Müdürü Erkuş’a teşekkür eden Başaranoğlu, aşılama çalışmaları hakkında da Erkuş’tan bilgi aldı.

Makamını devrettiği Elif Ceren Başaranoğlu ve arkadaşlarını makamında ağırlayan Vali Abdullah Erin, tablet bilgisayar hediye ettiği çocukları tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çevrimiçi bayramlaşma yapıldı

Korona virüs salgın tedbirleri nedeniyle 23 Nisan’ı birlikte kutlayamayan çocuklar, okullarında kurulan stüdyolarda düzenlenen etkinliklere evlerinden canlı olarak katıldılar. Palyaço ve sihirbaz gösterileri, müzik resitalleri, Hacivat Karagöz oyunları, yarışmalar ve farklı etkinliklerle çevrimiçi şenlik haline gelen çevrimiçi 23 Nisan kutlamalarına, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de valilik makamından iştirak etti.

Haliliye ilçesindeki Prof. Dr. Abdülkadir Karahan İlkokulunda düzenlenen ve öğrencilerin evlerinden katıldığı kutlamalara çevrimiçi katılan Vali Abdullah Erin, öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.

Pandemi nedeniyle iki yıldır 23 Nisan’ın istenilen şekilde kutlanamadığını hatırlatan Vali Erin, “Toplumun sağlığını dikkate alarak, bulaşma riskini en alt seviyede tutmaya yönelik tedbirler kapsamında, çocuklarımızla cıvıl cıvıl ortamlarda maalesef kutlayamıyoruz” dedi.

Salgın hastalığın bir an önce etkisinin kırılmasını ve yeniden çocuklarla bayram vesilesiyle bir araya gelmek istediklerini kaydeden Vali Erin, “Bunun için de dikkat edeceğiz. Hastalığın yayılımını tetikleyen tutumlardan, davranışlardan uzak durmaya çalışacağız” diye konuştu.

Vali Erin, çevrimiçi 23 Nisan kutlamalarını organize eden öğretmenlere teşekkür ederken, tüm Şanlıurfalı çocukların bayramını tebrik etti.

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