İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan patates ve soğanlar kapıda teslim ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Üreticiden alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan patates ve kuru soğanların dağıtımı devam ediyor.

Üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde de dağıtımlarına devam eden vakıf personelleri eski Urfa diye tabir edilen bölgede araç girmeyen dar sokaklardaki evlere yardımları el arabalarıyla ulaştırdı. Sokaklardaki hane sayısı tespit edildikten sonra araçlarla getirilerek sokak başına indirilen çuvallar, daha sonra vakıf personelleri tarafından el arabalarıyla evlere taşındı.

Kimsenin sokağa çıkmamasını isteyen vakıf yetkilileri, yardımların evlere kadar ulaştırıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.