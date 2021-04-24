Viranşehir’de caddeler köpüklü su ile yıkandı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında ana caddelerde yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Viranşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iftarın ardından sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek, Ceylanpınar, Derik, Karacadağ ve Eski Urfa Caddesi'ni tazyikli ve deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla 4 ana caddeyi baştan aşağı yıkayarak, temiz hale getirdi. Viranşehir Belediyesinin korona virüs salgınına karşı toplum sağlığını korumaya yönelik temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Daha temiz ve yaşanabilir bir Viranşehir hedefiyle mesai kavramı tanımadan gece gündüz temizlik çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Ülkede ilk vakanın tespit edilmesi ile birlikte toplum sağlığını korumaya yönelik dezenfekte ve temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ekinci, “Ülke genelinde artan vakalardan dolayı bu günlerde daha çok temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. Sabah saatlerinde Sağlık müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 ana caddede dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. İftardan sonra da Temizlik işleri Müdürlüğümüz bu caddelerde yıkama çalışması yaptı. Korona virüs salgınına karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı daha da artırarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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