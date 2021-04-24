Kamyonet devrildi: 3 yaralı

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Şanlıurfa’da kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun 57. Kilometresinde meydana geldi. Ahmet Demir’in kullandığı 27 AHA 468 plakalı kamyonet şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile araçtaki Mehmet ve Sadaka D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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