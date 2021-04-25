Vali Erin'den Ramazan yardımları talimatı

Kaymakamlar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlarıyla bir toplantı yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Ramazan ayı münasebetiyle sosyal yardımların zamanında ve doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının önemine değinerek, yardım dağıtımlarının özenli ve hassas yapılmasını istedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı ve Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, Vali Yardımcısı ve Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakamı Abdullah Abid Öztoprak ve merkez ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlarının katılımıyla bir toplantı yaptı. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen ve diğer ilçe Kaymakamları ile SYDV başkanlıklarının telekonferans yöntemiyle katıldıkları toplantıda, vakıfların çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Erin, Ramazan ayı nedeniyle sosyal yardımların daha bir önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye’de, devletin vatandaşını kimseye muhtaç etmemek için büyük bir çaba ortaya konduğunu hatırlatan Vali Erin, yardım dağıtımlarında özenli davranılmasının ve insanların rencide edilmemesinin önemine değindi.

Ramazan ayı münasebetiyle, SYDV çalışanlarının binlerce vatandaşın evine girip çıkmak zorunda kaldığını kaydeden Vali Erin, çalışmalar sırasında salgın tedbirlerine riayet edilmesinin önemli olduğunu belirterek, özverili çalışmalarından dolayı SYDV çalışanlarına teşekkür etti.

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