Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü evde bakım hizmetini Ramazan ayı boyunca da devam ettiriyor. Toplam 438 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gönüllere Dokunacağız” anlayışıyla yürüttüğü sosyal yardım çalışmalarını farklı temalarla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında yer alan evde bakım hizmetinden de 438 aile yararlanıyor. Ailelerin evleri görevliler tarafından temizlenirken, kişisel bakım kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların tıraşları da yapılıyor.

Ramazan ayı boyunca da Covid19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen hizmet kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, evlerin köşe bucak temizliğini yaparken, ev sahiplerinin de taleplerine yanıt veriyor. Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Başkan Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 22 63 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezini arayarak kayıtlarını yapabiliyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonca da gerekli değerlendirmeler yapılarak, kayıtlar onaylanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.