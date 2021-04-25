Beyazgül saha gezilerini sürdürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül beraberinde Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğol ile birlikte birtakım saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Şanlıurfa’nın kalbi konumunda olan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkım işlemleri tamamlanan Kızılay Meydanı Projesi çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Beyazgül hemen yanında bulunan ve önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan ŞUTSO binası ile ilgili de ilgili birim müdürlerinden bilgiler aldı. Başkan Beyazgül Kızılay Meydanının şehre çok yakışacağının altını çizdi.

Hafta sonu kısıtlamasında kent genelinde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Beyazgül vatandaşların evlerine de misafir olarak dualarını alıyor.

DiyarbakırMardin Karayolunu bağlayacak olan; 50 metre genişlik, 11 kilometre uzunluğa sahip Buluntu Hoca Bulvarı'ndaki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Beyazgül, Karaköprü ’nün gerek Mardin’e gidişi gerek ise Diyarbakır yolu çıkışını rahatlatacak yolda yapılan çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

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