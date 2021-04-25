Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü.

Kentte, öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu çevre kirliliği, havanın renginin değişmesi ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutuna karşı vatandaşların duyarlı olması uyarısında bulundu.

Toz bulutunun, akşam saatlerinde beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.