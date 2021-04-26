Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmene para cezası; 3 organizatör adliyede



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, 3 minibüste 101 kaçak göçmen ile yurda girmelerine yardımcı olan 3 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı. Kaçak göçmenlere 480 bin lira ceza uygulanırken, organizatör şüphelisi 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla girildiği belirlenen 3 minibüsü durdurdu. Minibüslerde 86 Afganistan, 13 Pakistan ve 2 Özbekistan uyruklu olmak üzere 101 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüleri ise gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek üzere haklarında yasal işlem başlatılan 101 kaçak göçmene, 480 bin lira ceza uygulandı. Jandarmaya götürülen organizatör şüphelileri, araçlarına el koyulurken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-04-26 11:28:37



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