Haliliye’de kalıcı eserlerin sayısı artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye’de kalıcı eserlerin sayısı artıyor

İHA

Haliliye’de kalıcı eserlerin sayısı artıyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karşıyaka Mahallesinde yapımı devam eden semt pazarı ve spor kompleksi inşaatında inceleme yaptı.
başkan Mehmet Canpolat’ın projeleri arasında yer alan Karşıyaka Semt Pazarı ve Spor Kompleksinde çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Canpolat, başkan yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte Fen işleri müdürlüğünce yürütülen inşaat çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, yapımında sona gelinen halı sahada da denetimde bulundu. Canpolat, ilçedeki kalıcı eserlerin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade ederken, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Karşıyaka Mahallemizde halı saha inşaatımız devam ediyor ve bitmek üzere. Cami inşaatımız da devam ediyor. Bunun yanında sosyal tesis, meydan ve semt pazarı devam ediyor. Karşıyaka Mahallemizdeki bu 6 dönüm üzerine kurulu tesisi hızlı şekilde ayağı kaldırıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Her mahallede, her bölgede, kırsalda ve merkezde ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Söz vermiştik durmadan yorulmadan çalışacağız. Sahada ve vatandaşlarımız ile bir arada olacağız. Sözümüzün üzerindeyiz. Vaatlerimizi ve sözlerimizi teker teker yerine getireceğiz. Şimdiden Karşıyaka Mahallemize ve Haliliye halkımıza hayırlı olsun diyorum. En kısa sürede inşallah buraya bitirip açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.
Öte yandan 6 bin 320 metrekare alan üzerinde inşaatı devam eden komplekste, semt pazarı, spor tesisi ve tesis binası yer alacak. Tesis içerisinde lavabolar, giyinme odaları, duş alanları bulunurken, bunun yanı sıra zabıta ve muhtar odası da bulunacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmene para cezası; 3 organizatör adliyede
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da 101 kaçak göçmene para cezası; 3 ...
Karaköprü’de evde bakım hizmeti Ramazanda da sürüyor
YEREL HABERLER Karaköprü’de evde bakım hizmeti Ramazanda da sürüyor
Siverek'te yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı
YEREL HABERLER Siverek'te yabancı uyruklu kaçak göçmenler yakalandı
Alev alan tır küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan tır küle döndü
Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi
Beyazgül saha gezilerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Beyazgül saha gezilerini sürdürüyor
Otomobilden nesli tükenme tehlikesi altındaki alacasansar çıktı
YEREL HABERLER Otomobilden nesli tükenme tehlikesi altındaki ...
İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü
YEREL HABERLER İftar sofrasındaki tartışmada kardeşini öldürdü
Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği yapılıyor
YEREL HABERLER Haliliye'de 438 ailenin Ramazan ayı temizliği ...
Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol katetti İngiltere’den Şanlıurfa’ya yemeğe geldiği ciğerin acısına dayanamayan İngiliz öğretmen, Şanlıurfa’ya hayran kaldı
YEREL HABERLER Urfa ciğeri yemek için 5 bin kilometre yol ...
Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye'de yardım faaliyetleri sürüyor
Pandemide dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ihtiyaçlarını belediye karşılıyor
YEREL HABERLER Pandemide dışarı çıkamayan yaşlıların tüm ...
Şanlıurfa’da görme engelli adamı defalarca soydular
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da görme engelli adamı defalarca soydular
Vali Erin'den Ramazan yardımları talimatı
YEREL HABERLER Vali Erin'den Ramazan yardımları talimatı
Viranşehir’de ilaçlama çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Viranşehir’de ilaçlama çalışmaları başladı
Şanlıurfa’da Ramazan topu yerini ses bombasına bıraktı Şanlıurfa’da Osmanlıdan kalma gelenek devam ediyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da Ramazan topu yerini ses bombasına ...
Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Kamyonet devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet devrildi: 3 yaralı
Ramazan ayında “Beyaz altın” mesaisi Ekim sezonunda hasat mesaisi başladı
YEREL HABERLER Ramazan ayında “Beyaz altın” mesaisi Ekim sezonunda ...
Viranşehir’de caddeler köpüklü su ile yıkandı
YEREL HABERLER Viranşehir’de caddeler köpüklü su ile yıkandı
Şanlıurfa’da alev alev yanan otomobil kamerada
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da alev alev yanan otomobil kamerada
Eyyübiye ‘de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye ‘de gençlik merkezi için çalışmalar sürüyor
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL HABERLER Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk ...