Şanlıurfa’da 387 kişiye ceza

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde kolluk kuvvetleri ile kamu kurum kuruluşlarının personelinden oluşan korona virüs salgın denetim ekipleri, 22 Nisan 2021 günü saat 19.00’da başlayıp, 26 Nisan 2021 saat 05.00’da sona eren sokağa çıkma kısıtlamalarında 4 bin 508 iş yeri ve alan denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde iş yerleri hakkında tedbire aykırı önemli bir durum tespit edilmezken, 22 Nisan akşamından 26 Nisan sabahına kadar, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 387 kişi, maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 114 kişi ile izolasyon tedbirini ihlal ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında idari işlem uyguladı.

Üç gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 432 ekip halinde bin 437 personel, ikinci gün 380 ekip halinde bin 270 personel ve üçüncü gün 387 ekip halinde bin 284 personel görev aldı.

Korona virüs testi pozitif çıkanlar ile bunlarla temaslı olanların takibini yapan çağrı merkezi ise bin 540 çağrı yaparak, 698 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.