Üzerinde çocukların bulunduğu kamelyanın çökme anı kamerada

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde çocukların üzerine çıktığı kamelyanın çökme anı parkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yer alan Üzüm Parkı'nda yaşandı. Yaşları 12 ile 15 arasında değişen bir grup çocuk, parkta yer alan kamelyanın üzerine çıktı. Çocukların ağırlığını taşıyamayan ahşap kamelyanın kırılmasıyla çevredekiler büyük korku yaşadı. Kamelyanın kırılmasıyla üzerindeki çocukların düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan belediyenin parka kamelyaları kısa süre önce yerleştirdiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan belediye, altına da “Misafir başımızın tacı dedik ama gençlerimiz bu sefer hızını alamadı herhalde” notunu ekledi.

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