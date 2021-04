Haliliye’de gece denetimi Başkan Canpolat gece çalışmalarını denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, park ve bahçelerde gece vardiyasında yürütülen çalışmaları denetledi. Ramazan Ayı boyunca iki vardiya şeklinde çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak Ramazan Ayında da hiç durmadık. Ekiplerimiz, gündüz ekibi ve gece ekibi şeklinde tam kadro olarak sahada hummalı bir şekilde çalışıyorlar” dedi.

Başkan Mehmet Canpolat, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yürütülen çalışmaları inceledi. Başkan Yardımcısı Emin Aslan ile birlikte ilk olarak Ali Şelli Parkına geçen Başkan Canpolat, burada yürütülen yenileme çalışmalarıyla ilgili bilgiler aldı. Başkan Canpolat, buradaki incelemelerinin ardından Ahmet Yesevi Mahallesindeki Üzüm Parkına geçti. Yürütülen çiçek dikimi ve çevre düzenleme çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat, daha sonra Karşıyaka Mahallesindeki Fıstık Parkına geçti. Fıstık Parkında da, tamamlanan peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyen Başkan Canpolat’ın son durağı ise Ulubağ kırsal Mahallesinde yapımı devam eden park oldu. Park yapım çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Başkan Canpolat, parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması talimatını verdi.

Başkan Mehmet Canpolat, parklarda yaptığı incelemelere ilişkin açıklamasında,“ İftar sonrası da ekiplerimiz sahada durmadan çalışıyorlar. Bir taraftan fen işlerine bağlı ekiplerimiz şu an sahada gerek parkelerle ilgili onarım yeni yol açma çalışmaları olsun, asfalta hazırlıklar olsun, yamalar olsun, kaldırımlar olsun bir taraftan çalışıyorlar bu akşam hep birlikte onları ziyaret ettik. Çalışmaları yerinde denetledik. Diğer taraftan temizlik işleri müdürlüğümüz yedi yirmi dört günün her saati sahadalar onlar bir taraftan şehri temizlemeye sokakları, caddeleri yıkamaya devam ediyorlar. Bir taraftan da park ve bahçelerle ilgili bugün Ahmet Yesevi, Karşıyaka ve Ulubağ olsun çeşitli noktalardaki Ali Şelli parkındaki çalışmaları denetledik. Haliliye Belediyesi olarak Ramazan Ayında da hiç durmadık. Ekipleri ikiye bölerekten gündüz ekibi ve gece ekibi şeklinde tam kadro olarak sahada hummalı bir şekilde çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

“Tam kadro sahada olacağız”

Başkan Mehmet Canpolat, tam kapanma kararıyla birlikte Haliliye Belediyesi olarak tam kadro sahada olacaklarının altını çizerek, “Ramazan Bayramına mütekabil kısıtlamaların geldiği dönemde de on yedi günlük süreçte de yine ekiplerimiz ful kadro fen işleri, temizlik ve park bahçe sahada olmaya çalışmalarına gayret etmeye devam edecekler. Şahsımda belediye başkanı olarak arkadaşlarımızın çalışmalarına refakat edip aynı zamanda da denetimlerimizi sürdüreceğiz. İnşallah bayram sonrasına daha yeni işlemleri bitmiş yollarımız, sokaklarımız, caddelerimiz ve parklarımızla birlikte vatandaşlarımızı güzel bir bayrama kavuşturacağız. Ben sahada çalışan gerek gece gerek gündüz gerekse bu pandemi döneminde de yasaklarda da çalışan ekipteki arkadaşlarıma temizlik olsun park bahçe olsun fen işleri olsun hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın da bize göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı anlayıştan dolayı verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da vatandaşlarımızdan özür dileyerek, inşallah daha güzel bir Haliliye için durmadan yorulmadan yedi yirmi dört yasaklarda da çalışmaya devam edeceğiz diyorum” diye konuştu.

