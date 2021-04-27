Gençlerin üzerinde zıpladığı kameriye çöktü

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da parkta oyun oynayan bir grup gencin üzerine çıkarak zıpladıkları kameriye çöktü. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahmet Yesevi Mahallesi´ndeki Üzüm Parkı´nda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına karşın iftardan sonra parka gelen bir grup genç kameriyede sohbet etmeye başladı. Bu sırada gruptaki gençlerden 2'si kameriyenin üzerine çıkarak zıplamaya başladı. Bu sırada kameriye çöktü. Son anda kendilerini dışarı atan gençler, yara almadan kurtuldu. Olay anı ise parktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Parçalanan kameriye ekipler tarafından onarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-27 16:54:14



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