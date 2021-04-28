Şanlıurfa’da 22 ton sahte gübre ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sahte barkodlu 22 ton tarım gübresi ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile İstihbarat ekiplerince, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bir adreste kaçak ve sahte tarım gübresinin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT tarafından adrese düzenlenen operasyonda, depo olarak kullanılan dükan içerisinde 22 ton sahte barkodlu tarım gübresi ele geçirildi. Olayda M.D. gözaltına alındı. Şüpheli şahıs ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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