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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay meydan projesinde son engel yıkıldı

İHA

Kızılay meydan projesinde son engel yıkıldı

Şanlıurfa’ya yeni meydanlar, yeşil alanlar kazandırmak için şehir merkezinde hasarlı olan ve tarihi dokuyu bozan betonarme yapıların yıkım çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ‘Kızılay Meydanı Projesi’ kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) eski binasına ilk kepçeyi vurdu.
Kızılay Meydan Projesinde ilk olarak eski ŞANMED binası olarak bilinen yapının yıkım işlemlerini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, daha sonra Kızılay Binasının da yıkım işlemlerini tamamlayarak rotayı Kızılay Meydan Projesi’nin bir diğer aşaması olan Köprübaşı’ndaki Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO)e eski binasına çevirerek bugün yapılan program ile ilk kepçe vuruldu.
ŞUTSO binasının yıkım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyüpoğlu, Kent Konsey Başkanı Adil Saraç, Eyyübiye İlce Başkanı Mehmet Moğal, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyüpoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, meclis üyeleri ve STK Temsilcileri katıldı.
Kızılay Meydan projesi ile Şanlıurfa’ya bayram öncesi güzel bir hediye olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Şanlıurfa tarihi bir şehirdir ve bu tarihi kimliği de ortaya çıkması gerekiyordu, geldiğimizden bu yana kollarımızı sıvadık Şanlıurfa’nın tarihi kimliğini ortaya çıkarmak için gayret içerisindeyiz. Tarihi kimliği olan tarihi yapıları olan bu şehirde başka bir şehir bulmak dünyada çok zordur, kadim şehir dediğimiz zaman bin yıl öncesine gideriz ama Şanlıurfa 12 bin yıl öncesine gidilen bir şehirdir, yani şehirlerin atası, şehirlerin babası, Şanlıurfa ile anıldığı zaman bir şehir kadim şehir oluyor. Kadim şehrimizin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için güneyden başladık, kalenin arkasında 300 konutu yıktık ardından Kızılkoyun’da 35 bina ve yine üst tarafında ki belirlenen binaları satın aldık. Bir bina gözümüze çarpıyordu yeşil bir bina her gören diyor ki, bu bina keşke yıkılsa sağolsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, yönetimine ve meclisine teşekkür ediyorum. Yıkmak demek bir yandan da yapmak demektir, Kızılkoyun’un güzelliğine bakın, binalar yıkıldıktan sonra ki çehresinin değişimine bakın, birde Şanlıurfa’nın asma bahçelerini kurduğumuzda nasıl bir güzel hale gelecek tamamen gastronomi merkezi haline gelecek. Seçime girerken şunu söylemiştik, biz uyum içerisinde çalışacağız burada çözülmesi gereken problemleri beraber çözeceğiz ve Ankara’da çözülmesi gereken problemleri de vekillerimizle çözeceğiz dedik ve bugün birçok hizmet Şanlıurfa’ya yapılmaktadır. İşte Şanlıurfa’ya bayram öncesi güzel bir hediye Şanlıurfa’ya hayırlı uğur olsun” şeklinde konuştu.
Şanlıurfa Vali Vekili Mustafa Akın ise, Bu yolun mimari olarak, estetik olarak daha üst seviyeye çıkması Şanlıurfa için çok önemli. Kızılay Meydan projesi için karar verenlerin ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda burada yıkım faaliyeti gerçekleşir ve yerine güzel bir proje ile Şanlıurfa’ya hizmet vermeye başlar” şeklinde konuştu.

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