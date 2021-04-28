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Şanlıurfa´da 22 ton kaçak gübre ele geçirildi

DHA

Şanlıurfa´da 22 ton kaçak gübre ele geçirildi


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da jandarmanın düzenlediği operasyonda 22 ton kaçak gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak gübre bulunduğu ve piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Ekiplerin depoya yaptığı baskında, çuvallar içerisinde sahte barkodlu 22 ton gübre ele geçirildi. Depo sahibi M.D. gözaltına alınarak sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-04-28 11:33:17

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