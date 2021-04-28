Birecik’te yol çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik´te de gerek altyapı gerekse üstyapı alanındaki değişimlerle ilçenin gelişiminde önemli rol oynamaya devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Birecik'te yatırımlarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Asfalt öncesi altyapı çalışmalarına yoğun tempo ile devam ederken, ilçe halkı yeni yatırımlarla değişime ortak oluyor.

Kelaynakları ve eşsiz doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu’nun incisi Birecik’e yakışır hizmetleri ilçe halkının hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilçede 478 kilometre greyderli ve malzemeli bakımonarım çalışması yürütürken 32 Kilometre stabilize yol, 44 kilometre mekanik yol 6286 ton asfalt İle yolların bakımonarımını tamamlayan ekipler, 598 metre beton boru uygulaması da gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ilçe genelinde sistemli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Birecik ilçesinde 3 ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor.

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