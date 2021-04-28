Şanlıurfa'da, iki kardeş sulama kanalında boğuldu



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da sulama kanalına düşen Ahmet Aslan (8) ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi Mehmet Emin Aslan (12), boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Tepedibi Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin yakınından geçen sulama kanalı kenarında oynayan Ahmet Aslan, ayağının kayması sonucu kanala düştü. Olayı gören abi Mehmet Emin Aslan, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan iki kardeş, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen su altı kurtarma polis ekibi, yaptığı aramada iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkarılan Aslan kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-04-28 16:16:19



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