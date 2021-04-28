Haliliye’de yol çalışmaları sürüyor

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Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üst yapı çalışmalarını gündüz ve gece mesaisiyle merkez ve kırsal mahallelerde devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ekip sayısını arttırarak, üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan Ayı dolayısıyla gece vardiyasıyla da çalışmalarını yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Konuklu kırsal Mahallesinde stabilize yol yapım çalışmalarını hummalı şekilde yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü; Ahmet Yesevi, Devteyşti, Sancaktar, Süleymaniye ve Şair Nabi mahallelerinde de bakım onarım çalışmaları kapsamında deforme olmuş yollarda onarım çalışmalarını devam ettiriyor.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri; 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen taleplerinde çözümünü sağlıyor.

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