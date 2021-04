Viranşehir’de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak iftar yemeği

Viranşehir Belediyesi bir derneğin işbirliğiyle ilçede ihtiyaç sahibi 400 kişiye her gün sıcak iftar yemeği dağıtıyor.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile Kuveyt merkezli bir yardım derneği arasında ihtiyaç sahibi 400 kişiye sıcak iftar yemeği dağıtım protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile Viranşehir Belediyesinin tespit ettiği ihtiyaç sahibi 400 kişiye her gün sıcak iftar yemeği, Ramazan ayının son haftasında kuru gıda ve bayramdan sonra da 80 bin kişiye ekmek dağıtımı yapılacak. Protokol sözleşmesinin her iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, desteklerinden dolayı derneğe ve emeği geçenlere teşekkür etti.

